Haber: Damla Oya Erman

Dün yayınlanan bir habere göre, Quadrantid meteor yağmuru bu hafta zirveye ulaşacak ve gece gökyüzünde saatte 120'ye kadar yıldız kayması getirebilecek. Amerikan Meteor Derneği'ne göre, bu yılın potansiyel en güçlü meteor yağmuru olabilir, ancak sadece altı saat sürecek olan bu zirve, genellikle gündüz vakti gerçekleşebiliyor.

Tahminlere göre, zirve 4 Ocak'ta 7:53 AM EST (12:53 GMT) saatinde olacak ve EarthSky'e göre, Kuzey Amerika'dan gözlemlenmesi için en iyi zaman, yaklaşık olarak 4:53 AM EST ile şafak arasındaki ön şafak saatleri olacak. Kıtanın batı bölgelerinde yaşayanlar ise Quadrantid meteor yağmurlarını daha erken saatlerde izleme şansına sahip olacaklar.

Ancak, Amerikan Meteor Derneği'ne göre, bu etkinlik için karanlık bir gökyüzüne seyahat etmek bu yıl pek önerilmiyor çünkü parlak bir son çeyrek ay, Quadrantid meteor yağmurlarının zirvesinde aynı anda gökyüzünde olacak. Ay ışığı, gökyüzünü beyazlatır ve daha soluk yıldız kaymalarını görmeyi zorlaştırır. Ancak, Quadrantid meteor yağmurları, türden bağımsız olarak tüm ışık kirliliğini delebilen parlak ateş topları üretme yeteneğiyle biliniyor.

Meteor yağmurları genellikle göründükleri takımyıldıza göre adlandırılır ve Quadrantidler, NASA'ya göre artık tanınmayan Quadrans Muralis takımyıldızından gelir. Gökyüzündeki konumu nedeniyle Quadrantid meteor yağmurları sadece Kuzey Yarımküre'de gözlemlenebilir.

Yıldız kaymaları, Dünya'nın atmosferine çarpan küçük, kayalık parçacıklardır. Bu parçacıklar, ısınarak gece gökyüzünde ışık çizgileri olarak görülebilen enerjiyi serbest bırakır. Quadrantid meteor yağmuru, güneş etrafındaki iç güneş sistemi tarafından bırakılan 2003 EH1 asteroidinin neden olduğuna inanılmaktadır ve bu asteroid 5.5 Dünya yılında bir kez güneş etrafında döner.