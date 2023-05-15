Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam dünyasının hızla geliştiğini, ticaret ve finansta somut başarılar elde ettiklerini belirterek, "Rusya, bu ülkelerle mümkün olan en geniş ticari ve insani iş birliğine açıktır. Kurulu bağlarımızı güçlendirmek, yeni ortaklar edinmek, tarımsal ve endüstriyel iş birliğini teşvik etmek ve yeni lojistik zincirleri oluşturmak istiyoruz." dedi.

Kremlin, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum 2023" nedeniyle Putin'in mesajını yayımladı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın, forum kapsamında çok sayıda yabancı misafire ev sahipliği yapacağına işaret eden Putin, "Rusya, hem ikili hem de İslam İşbirliği Teşkilatı ile iş birliği çerçevesinde Müslüman devletlerle geleneksel olarak yakın ve güvene dayalı ilişkilere sahiptir." ifadesini kullandı.

Söz konusu ilişkilerin ortaklık ve karşılıklı saygıya dayandığını belirten Putin, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuka dayalı daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeni taahhüdümüzle birleşmiş durumdayız. Bugün İslam ülkeleri hızla gelişiyor, ticaret ve finans, inovasyon ve uygulamalı araştırmalarda somut başarılar elde ediyor. Rusya, bu ülkelerle mümkün olan en geniş ticari ve insani iş birliğine açıktır. Kurulu bağlarımızı güçlendirmek, yeni ortaklar edinmek, tarımsal ve endüstriyel iş birliğini teşvik etmek ve yeni lojistik zincirleri oluşturmak istiyoruz."

Rus Müslümanların da uluslararası temaslar noktasında önemli katkılar sağladığını aktaran Putin, "Bu forum da bunun inandırıcı bir kanıtıdır. Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu ve Kazan Forum'un faaliyetlerinin, Rusya ve Müslüman ülkelerin iş toplulukları arasındaki etkileşimi daha da güçlendireceğine, bölgeler ve hükümetler arası düzeyde ortak projeler için yeni fırsatlar yaratacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Kazan Forum, 18-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

AA