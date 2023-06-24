MOSKOVA

Rusya lideri Putin krizden sonra ilk kez konuştu. Putin sert konuşmasında “Anayasal düzeni, vatandaşların yaşam ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım. Vatandaşlarına silah çekenler Rusya'ya ihanet etmişlerdir ve bunun hesabını vereceklerdir.”dedi

Putin'in açıklaması şöyle:

Aldatma ve tehditlerle silahlı isyan yoluna itilen Ruslara, orduya ve kolluk kuvvetlerine sesleniyorum. Batı'nın tüm askeri ve ekonomik makinesi bize yönelmiş durumda. Egemenliğimiz için savaşıyoruz. Rusya olma ve Rusya kalma hakkı için. Bu savaş tüm güçlerin birliğini gerektirir. Bizi zayıflatan her şey bir kenara atılmalı.

Anayasal düzeni, vatandaşların yaşam ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım. Vatandaşlarına silah çekenler Rusya'ya ihanet etmişlerdir ve bunun hesabını vereceklerdir.

İhanet yoluna bilinçli olarak giren herkes, kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacaktır. Silahlı kuvvetler gerekli emirleri aldı.

HABER: DUHA SENA OSKAY