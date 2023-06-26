Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin ile Reisi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya’da 24 Haziran’da yaşananlarla ilgili Rus yönetimine tam desteğini ifade etti.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki anlaşmaların uygulanması istişare edildi.

Görüşmede Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanması ve Suriye krizinin çözümü dahil uluslararası meseleler de ele alındı.

İki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Putin, Reisi ve İran halkını Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

AA