Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Vietnam'ı ziyaret eden Putin ile To Lam'ın başkentteki görüşmesi, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta gerçekleştiriliyor.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Vietnam arasında dostluk anlaşmasının 30 yıl önce imzalandığını anımsattı.

Putin, Vietnam ile bakanlıklar, parlamentolar ve çeşitli kurumlar üzerinden temasları sürdürdüklerini belirterek, "Vietnam'la kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, önceliklerimiz arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin de geliştiğine işaret eden Putin, ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 8 arttığını kaydetti.

Putin, Vietnam ile uluslararası alanda koordineli şekilde hareket ettiklerini belirterek, "Rusya, Vietnam'ın önde gelen üyelerinden biri olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile diyaloğun geliştirilmesine önem veriyor." görüşünü paylaştı.

"Rusya ile stratejik ortaklığın geliştirilmesine önem veriyoruz"

Vietnam Devlet Başkanı To Lam da Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini vurgulayarak, "Rus halkının geçmişte bağımsızlık mücadelemizde, ülkemizin inşasında ve mevcut gelişme aşamasında bizleri desteklemesini unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bağımsız, barışçıl ve çok yönlü dış siyaset izlediğini kaydeden To Lam, "Bununla birlikte Rusya ile geleneksel dostluğun ve kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine de her zaman büyük önem veriyoruz. Rusya'yı Vietnam'ın dış siyasetinin önceliklerinden biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

To Lam, Rusya ile Vietnam arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunu Putin ile ele alacağını kaydetti.