Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası bir nükleer savaşa ilişkin uyarıda bulunarak, "Rusya’ya müdahale etmeleri halinde kaderleri, geçmiş dönemlere göre daha trajik olacak. Onların (Batılıların), topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Putin, başkent Moskova’da 2 saat 6 dakika süren Federal Meclise hitabında ülkesi ve dünyadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Rusya ile stratejik güvenlik konusunda müzakerelere ilgi duyduğuna yönelik açıklamalar yaptığına dikkati çeken Putin, "Bu, ABD’deki Başkanlık seçimi öncesi yapılan demagojidir. Onlar (Amerikalılar), kendi vatandaşlarına ve diğerlerine hala dünyayı yönettiklerini göstermek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin ülkesine karşı düşmanca eylemlerde bulunduğunu belirten Putin, "Onlar (Amerikalılar), stratejik istikrarla ilgili konuları ciddi şekilde istişare etmek istiyor ve bununla birlikte söyledikleri gibi Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalışıyor. Bu, ikiyüzlü olmanın bir örneğidir." şeklinde konuştu.

Putin, "Pozisyonumuz belli. Tüm gezegenimiz için önemli güvenlik ve istikrar konularını istişare etmek istiyorsanız bunun, Rusya’nın güvenliğini etkileyen ve ulusal çıkarlarımıza dokunan tüm hususlar dahil kapsamlı şekilde yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ABD ve müttefikleri, Avrupa’daki güvenlik sistemini bozdu"

ABD ve müttefiklerinin Avrupa’daki güvenlik sistemini bozduğunu söyleyen Putin, bunun herkes için risk oluşturduğuna işaret etti.

Batı’nın Ukrayna, Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki savaşı kışkırttığını savunan Putin, ülkesinin Avrupa’ya saldıracağı yönündeki açıklamaların "saçmalık" olduğunu dile getirdi.

Putin, Batı’da Ukrayna’ya NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimaline ilişkin açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’ya müdahale etmeleri halinde kaderleri, geçmiş dönemlere göre daha trajik olacak. Onların (Batılıların), topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor. Ülkemiz, stratejik nükleer silahları kullanmaya tamamıyla hazır. Rusya'ya yeni bir müdahale girişimi, nükleer silah kullanımıyla geniş çaplı bir çatışma tehdidi oluşturuyor.”

Dünya düzeninin Rusyasız olamayacağını savunan Putin, kimsenin ülkesinin iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

⁠"Rusya’nın uzaya nükleer silah yerleştireceği yönündeki iddialar asılsız"

Putin, Rusya’nın uzaya nükleer silah yerleştireceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunlar asılsız ve bizi yalnızca ABD’nin çıkarlarına uygun koşullarda müzakerelere çekme girişimi." dedi.

Vladimir Putin, ABD’nin, Rusya tarafından teklif edilen Uzaya Silah Yerleştirilmesinin Önlenmesi Anlaşması taslağını 15 yıldır engellediğini söyledi.

NATO’nun doğuya doğru İsveç ve Finlandiya ile genişleme yönünde adım attığına dikkati çeken Putin, bu nedenle Rus ordusunun batı yönünde güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Silah sistemleri üzerindeki çalışmalar sürüyor"

Ülkesinin savunma alanında belirlediği hedeflerin yerine getirildiğini söyleyen Putin, hipersonik "Kinjal" ve “Tsirkon” füze sistemlerinin Ukrayna’daki savaşta kullanıldığını kaydetti.

Sarmat kıtalar arası balistik füzenin yakın zamanda Rus ordusunun envanterine girdiğini anlatan Putin, konuşlandırıldığı alanlardaki çalışmasını yakında göstereceklerini söyledi.

Putin, başka silah sistemleri üzerindeki çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi.

BRICS’in ekonomik gelişimi

Avrasya’da yeni bir güvenlik modelinin oluşturulması için çalışılması gerektiğini anlatan Putin, “Konuyla ilgilenen tüm ülke ve derneklerle bununla ilgili kapsamlı bir konuşma yapmaya hazırız.” dedi.

Rusya olmadan istikrarlı dünya düzeninin sağlanamayacağını savunan Putin, “Geçmiş tekellerin çöktüğü bir dönemde dünya ekonomisi, ticaret, finans ve teknoloji pazarlarındaki hızlı dönüşümlerin de aralarında bulunduğu küresel zorlukların üstesinden gelmek için küresel çoğunluğun çabalarını birleştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

BRICS ülkelerinin 2028’de küresel ekonominin yüzde 37’sini oluşturacağına işaret eden Putin, “G7 ülkelerinin payı ise yüzde 28’e gerileyecek. Bundan 10-15 yıl önce durumun çok daha farklı olduğu düşünülürse bu rakamlar oldukça etkileyici.” dedi.

Putin, bunun "Ukrayna’da ne olursa olsun" gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya’daki çocuklu ailelerin koşullarını iyileştirmek için sürekli çalışmalar yaptıklarını anlatan Putin, ülkesinde “Aile” adlı yeni ulusal projenin hayata geçirileceğinin altını çizdi.

Yoksulluk sorunu ve zenginlere olası yeni vergiler

Yoksulluğun önemli sorun olmaya devam ettiğine dikkati çeken Putin, Rusya nüfusunun yüzde 9’unun yoksulluktan etkilendiğini, bunun 2030 itibarıyla yüzde 7’ye düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Rus ekonomisinin geçen yıl dünya ekonomisinden daha fazla büyüdüğüne işaret eden Putin, “Bugün Rusya, satın alma gücü paritesi açısından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük ekonomisidir.” dedi.

Putin, Rus mali sisteminde güncellemeler yapılması gerektiğini anlatarak, "Vergi yükünün kişisel ve kurumsal geliri yüksek olanlara daha adil dağıtılması için mali sistemimizi modernleştirmeye yönelik yaklaşımlar üzerinde düşünmeyi öneriyorum. Ailelerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması, kalkınmaya, altyapı ve sosyal projelerin uygulanmasına yatırım yapan işletmelerin teşvik edilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Rusya’nın deniz yoluyla ticarette kullandığı gemilerle ilgili de Putin, “Ticari filomuzu önemli ölçüde güncellemeyi planlıyoruz. Tankerler, gaz taşıyıcıları, konteyner gemileri. Bu, Rus işletmelerinin değişen lojistik ve küresel ekonomideki temel değişiklik koşullarında etkili ticaret yapmasına olanak tanıyacak.” dedi.