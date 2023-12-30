Yabancı ülke veya şehirlerde kıble yönünü tespit etmek için başvurabileceğimiz ilk yöntem pusuladır. Pusula yön tayini konusunda geleneksel ve en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Ancak pusula ile kıble yönü tespitinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Öncelikle bulunduğunuz yerin kıble yönünü doğru şekilde tespit için manyetik pusulaya ihtiyaç duyarsınız. Yine mobil cihazlar ile kıble istikametini belirleyecekseniz cep telefonunuzda yüklü bir pusula uygulaması olmalıdır. Hassas bir şekilde kıble yönünü belirlemek için bulunduğunuz yerin kıble derecesini de öğrenmeniz gerekmektedir. Pusula ile ölçüm yaptığınız ortamda manyetik alan oluşturan unsurların olmamasına dikkat etmelisiniz. Zira mıknatıs, bilgisayar, metaller ve diğer manyetik alan oluşturan cisimler pusula ibresinde sapmalar meydana getirebilir. Mümkün mertebe metal veya manyetik alan oluşturan cisimlerden uzakta ölçüm yapmaya özen göstermelisiniz. Artık pusula ile kıble yönünü bulma sürecini açıklayabiliriz.



Öncelikle bulunduğumuz yerin kıble derecesini öğrenmeliyiz. Konumunuza ait kıble derecesini öğrenmek için القبلة servisini kullanabiliriz. Yalnız dünyanın manyetik alanından dolayı pusulayı etkileyen manyetik sapma derecesini de hesaba katmalıyız. Dolayısıyla القبلة sitesindeki زاوية القبلة للبوصلة derecesini kullanmalıyız. Şimdi pusulanızı manyetik alan oluşturan nesnelerden uzakta ve mümkünse açık bir alanda kullanın.



Pusulayı düz ve yere paralel bir şekilde elinizde tutun. Pusula ibresinin renkli (kırmızı) ucu manyetik kuzeyi renkli ibrenin tersi yön ise güneyi gösterir. Renkli pusula ibresini pusula içindeki bilezikte bulunan N (kuzey) ile hizalayana dek pusulayı çevirin. Renkli pusula iğnesi ile N çakıştığında bekleyin. Şimdi اتجاه القبلة servisinden alınan kıble derecesini kullanacağız. Pusula bileziğindeki N den itibaren saat yönünde bulunduğunuz yerin kıble derecesini bulun. Pusuladaki kıble derecesinin gösterdiği yön bulunduğunuz yerin kıble yönünü gösterir. Artık bu kıble yönüne dönerek namazınızı kılabileceksiniz.



اتجاه القبلة ile pusula için kıble derecesi hariç online haritalar yardımıyla da kıble istikametinizi tayin edebilirsiniz. Harita üzerinde evinizin, işyerinizin veya kaldığınız konutun çatısına kadar inildiğini ve anlık olarak kıble hattının size sunulduğunu göreceksiniz. Etrafınızdaki nesne, sokak, ev vb. hareketle kıble hattını kıble yönünüzü bulmak üzere kullanabilirsiniz. Arapça global yayın yapan bu servis güvenilir ve hızlı bir şekilde kıbleyi bulmanızı sağlayacaktır.

KAYNAK: https://www.al-qibla.net