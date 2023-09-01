ANKARA (AA) - PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. Yılını Kutluyoruz" konulu özel gün zarfının, 30 lira bedelle PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

Zarfların satışıyla birlikte "Ataşehir PTT Müdürlüğü Ataşehir/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içinde "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100.Yılını Kutluyoruz 01.09.2023 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.