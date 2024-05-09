Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)" konulu 20 lira (38 x 76 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile buna ait 40 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr web" adresinde satışa çıkarıldı.

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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) 09.05.2024/ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.