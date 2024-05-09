Bu yıl içinde TBMM’ye gelecek olan 9’uncu Yargı Paketi’nde ‘Yeni tip casusluk’ suçları için yeni bir düzenleme yapılacak.

Türk Ceza Kanunu’nda tarif edilen ‘casusluk’, ‘ajanlık’, tanımına yeni bir kavram olarak ‘etki ajanlığı’ da giriyor.

Peki ‘Etki Ajanlığı’ kavramı nedir?

Etki ajanlığı; bir ülkenin, bir başka ülkedeki insanların, görüş, tavır, duygu ve davranışlarını etkilemek için savaşa başvurmaksızın propaganda yöntemleriyle, planlı bir görüş ve bilgi iletiminde bulunma faaliyetidir.

Yabancı gizli servislerin algı operasyonu amacıyla kullanmış oldukları yerli dinamikler örneğin İşadamı, gazeteci, yazar, bürokrat, akademisyen, STK lar gibi kuruluşlar üzerinden etki ajanlığı kullanılıyor.

Türkiye’de basın camiasında bu yöntemi ilk defa araştırmacı yazar Necip Hablemitoğlu, siyasi arenada ise 2000 yılında dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ın ifadelerinde de rastlıyoruz.

Tantan bir konuşmasında şu ifadelere yer vermiştir:

“1980 öncesi iç kavgada, 1980 sonrası bölünmeye karşı verilen mücadelede görüldü ki, ülkeyi etki altına almaya çalışan etki ajanları, halkımızın içine sokmaya çalıştıkları bir takım senaryolarla kafaları devamlı bulandırmış, her şey bir taraftan gelecekmiş mesajı vermek suretiyle korkutarak halkımızı yılgınlığa itmişlerdir...” (Yeni Şafak, 18 Haziran 2000)

SOSYAL MEDYA ARTIK TAKİP EDİLECEK

Düzenlemede en dikkat çeken kısım biri sosyal medyanın takip edileceği kısım oldu. Bu kapsamda ülkede ekonomik, toplumsal, kamu düzenini bozacak paylaşımların takibe alınacağı belirtilirken hangi paylaşımların ajanlık ya da casusluk suçları içeriği ile ilgili bilgi henüz yok.

‘CASUSLUK NEDİR ‘ VİDEOSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MİT’in İsrail’deki operasyonları sonucu gündem olan casusluk faaliyeti sonucunda yeni düzenlemenin yapılacağını savunmuştu.

Açıklamanın ardından MİT de kendi hesabından yayımlanan ‘Casusluk nedir’ adlı bir video ile yurttaşların çevresinde şüpheli gördükleri kişileri kendilerine bildirmelerini istedi.

MİT'in paylaştığı 'Casusluk Nedir' videosu: