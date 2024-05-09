Konsere yeni albümden "Şarkılar Söyle" ile başlayan Sanlısoy, albümü "Gel" ve "Git" adlı iki bölüm halinde müzikseverlerle buluşturduğunu belirterek, "En yeni şarkılarımızdan biriyle konsere başladık. Herkes benimle birlikte şarkıyı söylediğine göre çok beğenilmiş." dedi.

Konserde, "Hadi Beni Güldür", "Gelgit", "Gidenlerden" ve "İllallah" adlı eserlerin de aralarında yer aldığı yeni ve eski şarkılarına yer veren ünlü müzisyen, hayranlarının albüme gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konser, "Ben de Özledim" ve "Saydım" şarkılarıyla son buldu.

İlk solo albümü "Korkma"yı 2004'te çıkaran Ogün Sanlısoy, solo kariyerinde 9 albüme imza attı.

Sanlısoy, yeni albümünün ilk EP'sini geçen yıl piyasaya sürdü, son EP'sini ise 3 Mayıs'ta yayınladı.

Lansman konserleri kapsamında, Sanlısoy 16 Mayıs'ta 6:45 KK Ankara sahnesinde seyirciyle buluşacak.