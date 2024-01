Haber: Damla Oya Erman

Bu özel tasarımlar, PlayStation'ın 30. yılına denk gelen 2024'te özellikle dikkat çekici hale geliyor, bu da bu hayran projesini hem zamanında hem de Sony'nin önemli bir dönemine saygı göstermek için eğlenceli ve anlamlı bir girişim haline getiriyor.

1994 yılında Japonya'da piyasaya sürülen ve kısa sürede dünya genelinde büyük bir başarı elde eden PlayStation (PS1), oyun endüstrisinde bir dönüm noktası oldu. 102 milyon ünite satış rakamı ve dönemin en etkileyici oyunlarına ev sahipliği yapmasıyla öne çıkan PS1, birçok oyuncunun belleğinde özel bir yer edindi. Özellikle, PS1'in çoğu süresince kullanılan özel CD kutuları gibi detaylar, uzun süreli oyuncular arasında nostaljik bir değer taşıyor.

Bu nostaljiyi günümüze taşıyan bir hayran, PS5 için Assassin’s Creed Mirage ve Marvel’s Spider-Man 2 gibi modern oyunlara özel PS1 tarzı kutular tasarladı. Her bir kutu, ilgili oyunun kapak sanatını, alt kısımda PlayStation logosunu ve sağ üst köşede PlayStation banner'ını içeriyor. Bu özel tasarımlar, sadece ön ve yan tarafları gösterilse de, PS1 dönemine ait detayları modern oyunlarla birleştirerek dikkat çekiyor.

Hayranın yaptığı kutular sadece bunlarla sınırlı değil. Reddit üzerinde paylaştığı gönderi altında, God of War Ragnarok, The Last of Us Part 1 ve 2 gibi diğer oyunlar için tasarladığı kutuların fotoğraflarını da paylaştı. Bu yaratıcı çalışmalar, hem eski hem de yeni nesil oyuncular arasında ilgi uyandırarak PlayStation'ın klasik ve modern çağlarını bir araya getiriyor.