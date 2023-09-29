İSTANBUL AA- Yapay zekanın yükselişi ile birlikte bazı meslekler kaybolmaya yüz tutarken, yeni meslekler ve becerilerin de önemi artıyor. "Yapay zekadan istenilen sonuçların alınması için doğru yönlendirmeler yapmak" olarak özetlenebilen prompt mühendisliği de bu becerilerden biri olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, yaptığı konuşmada, yapay zekanın sadece nesneleri sınıflandırma, kümeleme gibi bilinen dar yapay zeka problemlerini çözmekle kalmadığını, aynı zamanda üretken yapay zeka modeline de geçildiğini söyledi.

Üretken yapay zeka kavramının eskiden arama motorlarına yazılan kelimelerin geçtiği metinleri ve resimleri bulmaktan ibaret olduğunu aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece bununla kalmıyoruz, verdiğimiz kelimelerle ilişkili olarak yeni bir tasarım da bulundurabiliyoruz. Örneğin, bir metin, söylem ve hitap yapmak istiyoruz. Bu hitabın kime olacağına göre siz diyorsunuz ki 'bunun içeriği şunlar, şunlar, şunlar olsun'. İçeriklerini veriyorsunuz ve bir hitap tasarlattırıyorsunuz. Bir resim tasarımı yaptırıyorsunuz. Diyorsunuz ki 'bir resim olsun, arkada bir manzara olsun, manzara da deniz olsun, bir sahil olsun, sahilde koşan bir at olsun'. Bu yaptığınız yönlendirmeye göre yapay zeka size metin, görsel ve video olarak bir çıktı üretebiliyor."

Üstündağ, yapay zekanın birçok alanda büyük kolaylıklar sağladığına dikkati çekerek, "Ancak bu hizmetlerin doğru şekilde kullanılabilmesi için doğru talimatlar verilmesi gerekiyor. Bu talimatların hazırlanması ve verilmesi süreci, prompt mühendisliği olarak adlandırılıyor." dedi.

"Prompt mühendisliği, yapay zeka araçlarının verimliliğini artırıyor"

Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, prompt mühendisliğinin önemini, "Prompt mühendisliği, yapay zeka hizmetlerinin doğru şekilde kullanılmasını ve verimliliğini artırmayı sağlıyor. Bu sayede işletmeler ve bireyler, yapay zeka hizmetlerinden daha fazla fayda sağlayabiliyor. Örneğin, bir işletme, prompt mühendisliğini kullanarak, müşteri hizmetleri, satış ve üretim gibi süreçlerini daha verimli hale getirebiliyor." sözleriyle açıkladı.

Üstündağ, prompt mühendisliğinin yapay zeka alanındaki en önemli gelişmelerden biri olduğunu ve gelecekte daha da önem kazanacağını, bu alanda çalışan kişilerin sayısının artacağını söyledi.

Prompt mühendisliğinin, ideal insanın yapacağı mükemmeliyette olmasa da ona yüzde 90'a yakın verimlilikte çıktılar sağlamaya imkan vereceğini vurgulayan Üstündağ, şunları söyledi:

"Örneğin, ChatGPT'ye matematiksel bir soru soruluyor; kız kardeşimin yaşı, ben 6 yaşındayken benim yaşımın yarısıydı. 70 yaşıma geldim, şimdi kız kardeşim kaç yaşındadır? Bundan 2 ay önce yapay zeka bu soruya yanlış cevap veriyordu. O yüzden prompt mühendisliği ile ilgili bu soruyu adım adım sormak tavsiye edildi. Birinci soru 'Kız kardeşimin yaşı benim yaşımın yarısı ise ve ben 6 yaşında isem kız kardeşim kaç yaşındadır?' oluyor. İkinci soru da 'ben şimdi 70 yaşıma geldiysem kız kardeşim kaç yaşındadır' şeklinde olmalıdır. Bu şekilde sorduğunuz zaman hata miktarını azaltıyorsunuz. Ancak şu anda ChatGPT'ye eski hali ile bile sorsanız artık bu sorunun cevabını doğru yanıtlıyor."

Üstündağ, prompt mühendisliğinin her alanda kullanılabileceğini belirterek, farklı alanlardaki insanların bu konuda bilgi edinmesi gerektiğini söyledi.