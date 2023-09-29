POTGORİSTA AA- Karadağ Ticaret Odası, Karadağ'daki Türk Yatırımcılar Derneği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın da (KOSGEB) destek verdiği forumda konuşan Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, iki ülkenin kültür alanında, siyasi alanda verimli bir işbirliği kurduğunu, buna ekonomik ve ticari ilişkilerin de eşlik etmesini istediklerini söyledi.

Karadağ'ın özellikle turizm alanında stratejik konumu ve potansiyeli nedeniyle yatırımcıları kendisine çektiğini belirten Kalkavan, "Avrupa Birliği'ne katılım süreci Türk iş insanları için de çok önemli ve mevcut yatırım fırsatlarından yararlanmak gerekiyor." dedi.

Karadağ Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Pavle Radovanovic ise iki ülkenin geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip olduğunu ve ekonomik iş birliği alanında da fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Radovanovic, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için Türk kurumlarıyla sık sık toplantılar düzenleyeceklerini de aktardı.

İş forumuna başta inşaat, gayrimenkul satışı ve ticareti olmak üzere 60'tan fazla şirketin temsilcisi katıldı.