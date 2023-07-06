İSTANBUL- Birleşmiş Milletler (BM) Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi'nin 2024-2027 döneminde görev yapacak üyelerinin belirlendiği seçimlerde İstinye Üniversitesi (İSÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Can Ünver, yeniden komite üyeliğine seçildi. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 2024-2027 dönemi için komite üyelerinin belirlendiği seçimler konusunda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Ünver'in Sözleşmeye Taraf Ülkelerin 11. Toplantısı seçimlerinde Türkiye adayı olduğu ve üçüncü kez komite üyeliğine seçildiği duyuruldu. Daha önce 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerinde komite üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ünver, 2018-2019'da Komite Başkan Yardımcılığı ve 2019-2022'de Komite Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında diasporada yüksek sayıda göçmen işçisi olan ve aynı zamanda çok sayıda yabancı işgücüne ev sahipliği yapan Türkiye’nin, göçmenlerin ve mültecilerin sorunlarına kalıcı çözümler bulunması yönünde çaba harcamakta olduğu ve Türkiye’nin, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen ve içeriğinde göçmen işçilere ilişkin atıfların da bulunduğu Küresel Göç Mutabakatının müzakerelerinde aktif rol oynayarak, önemli katkı sağladığı da vurgulandı.

Türkiye adil bir göç politikası oluşturmak için çaba sarf ediyor

Türkiye'nin BM nezdinde büyük önem verdiği konular arasında, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi'nin çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve uluslararası sözleşmenin adil ve eksiksiz bir şekilde uygulanması yer alıyor. Türkiye, göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunması konusunda duyarlı bir yaklaşım benimsiyor ve bu alandaki uluslararası normların takipçisi olmayı hedefliyor. Söz konusu komiteyle iş birliği yaparak, göçmen işçilerin ve aile fertlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek, insan haklarını korumak ve adil bir göç politikası oluşturmak için çaba sarf ediyor. 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen ve göçmen işçilere ilişkin atıflar içeren Küresel Göç Mutabakatı'nın müzakerelerinde aktif bir rol oynayarak önemli katkılar sağlayan Türkiye, Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerin Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi'ne taraf olmasına büyük önem veriyor.

HABER: MERVE ELÇİ