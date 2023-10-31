Filistin'in ve Kıbrıs'ın tarihini Milattan Öncesinden başlayarak anlatan Atun, her iki halkın yüzyıl öncesinden başlayan sorunların kökenlerini ortaya koydu. Filistin halkının Filistin bölgesindeki topraklar üzerindeki haklılığının binlerce yıl geriye gittiğini, İsrail devleti kurulduktan sonra Filistinlilerin topraklarını sattığı iddiasının doğru olmadığını, bu yalanın çok mahirane bir şekilde dünya medyasını ellerinde tutanların sanki de gizli bir gerçekmiş gibi aleni bir şekilde dünya medyasına servis ettiklerini ve neredeyse tüm dünyayı inandırdıklarını, gerçekte Filistinlilerin topraklarını önce bölgeyi yöneten İngiliz Manda Yönetiminin uygulamaları ile sonra da İsrail devletinin ve Yahudi göçmenlerin silah zoru ve taraflı mahkeme kararları ile Filistinlilerin ellerinden zorla alındığını belirtti.

Aynı yöntemlerin Kıbrıs'ta da uygulandığını, 1878 tarihinde Kıbrıs adası İngilizlere kiralanırken adanın topraklarının yüzde 85'inin Türklere ve Osmanlı Vakıflarına ait olduğunu, aradan geçen 27 yıldan sonra bu toprakların büyük bir kısmının evrak oyunları ile zorla el konduğunu ve el değiştirdiğini anlatan Atun, günümüzde Filistin ve Kıbrıs'ta yaşananların, geçmişi bilimekle kendiliğinden ortaya çıktığını vurgulamıştır.

Katılımcıların ilgi ile dinledikleri konferans sonrasında konuşmacı Prof. Dr. Ata Atun soru yağmuruna tuttuldu.

Konferans bitince tüm katılımcılara, katılım belgeleri takdim edildi.