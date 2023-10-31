Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerindeki Kırkgeçit 15. viyadüğünde derz çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor. Çalışmalar sırasında Ankara-İstanbul yönündeki güney taşıma yolu, diğer istikametteki yola aktarılarak, trafik akışı çift yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 27. kilometresindeki Harmancık Tüneli'nin tüplerinde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım kavşak üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük yolunun 31-33. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrım kolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Kocaeli-Sakarya devlet yolunda Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı'nda yapılacak derz yenileme işi sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA