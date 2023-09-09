Haber: Damla Oya Erman

Diana, 1981 yılında nişanlı olduğu dönemde polo maçına gitmek için giydiği kırmızı kazakta beyaz koyunlar ve bir kara koyun deseni bulunuyordu.

"Sotheby’s'in mücevherlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı ve satış direktörü Frank Everett, Çarşamba günü "Today" programına verdiği demeçte, "Kazak 40 yılın üzerinde bir süredir tavan arasında saklanmış durumda. Müzayede dünyasında böyle keşif hikayelerini severiz," dedi.

Kazak, bu yılın başlarında İngiliz triko mağazası Warm & Wonderful'ın tavanında yeniden keşfedildi. Diana tarafından kolu üzerinde yırtılan kazak, onlarca yıl önce bir kutuya koyulmuş ve kraliyet için yeni bir kazak örülmüştü.

Everett, "Saraydan yeni bir kazak talebi geldiğinde, ya bir tamir ya da bir değiştirme seçeneği vardı," dedi. "Yeni bir kazak örmeye karar verdiler ve ikinci giydiği ile ilk kazak sadece bir kutuya atıldı ve tavan arasına gitti. Kırk yıl sonra, işte şimdi Sotheby’s'te."

Diana, ikinci kazakla 1983 yılında görüldü.

Everett, müzayedede kazak için tahminin 50 bin ile 80 bin dolar arasında olduğunu ve Çarşamba günü itibariyle 70 bin dolara kadar çıktığını söyledi.

Kazak, 14 Eylül'de teklifler kapanana kadar satılmayacak.

Kazak hakkındaki haber başlıkları, hala pamukta 250 dolara satan Warm & Wonderful tarafından talebi patlattı.

Genç Diana'yı "The Crown" dizisinde oynayan aktris Emma Corrin de Netflix dizisinin 4. sezonunda kazak replikasını giydi.

Alıcıya ayrıca Diana'nın kişisel sekreterinden tamir talep eden orijinal mektup ve değiştirilen kazak aldıktan sonra teşekkür notu da verilecek.

Diana'nın başka bir kıyafeti olan, 1985 yılında Prens Edward'ın 21. doğum gününe ve o yılın Aralık ayında başka bir etkinliğe giydiği Murray Arbeid akşam elbisesi de müzayedede yer alıyor.

Ayrıca Moda İkonları müzayedesinin bir parçası olarak, "Sex and the City" filminde Sarah Jessica Parker tarafından giyilen tarihi kuş başı süsü, Michelle Obama tarafından giyilen 1950'lerin Normal Norell siyah dantel elbise, Madonna'nın Vogue dergisinde giydiği 1910'lara ait dantel gelin teli, Kate Winslet'in 1998 Oscar'larında giydiği özel yapım Alexander McQueen elbisesi ve Lauren Bacall'ın Hermès çantalarının bir koleksiyonu da bulunuyor.

"Sotheby’s'in küresel moda ve aksesuar başkanı Cynthia Houlton, koleksiyon hakkında People dergisine şunları söyledi: "Moda, film, müzik ve siyaset dünyasının en ünlü kişilerine ait bu çarpıcı giysiler ve aksesuarlar, modanın geniş tarihinde benzersiz bir anlatıya sahiptir. Sotheby's olarak, bu hazineleri dünyaya sunma ayrıcalığına sahibiz ve moda meraklılarının ve koleksiyoncuların tutkularına ve coşkusuna hitap ediyoruz."