Türk Neonatoloji Derneği tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Ulusal Neonatoloji Kongresi, Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı.

Prof. Dr. Koç, kongreye ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de yaklaşık yüzde 10 görülen prematüre bebeklerin sağ kalımlarının artırılması ve bebeklerde görülebilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Prematüre doğum başta olmak üzere riskli gebelerin doğumlarını, yenidoğan yoğun bakım ünitelerin bulunduğu merkezlerde yapmaları gerektiğini belirten Koç, şunları söyledi:

"Bununla bebeklerin yaşam şansı ve kalitesini artırması hedeflenmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde üst düzey teknolojiyle uzmanlar tarafından takip edilen ve yaşam şansı son yıllarda oldukça artan prematürelerin, bu yoğun bakım sürecinde aileleriyle özellikle de anneleriyle daha fazla vakit geçirmeleri, annelerinin göğsünde ten tene temasla büyümeleri bebeklerin yaşam şansını, nörolojik gelişimlerini iyileştirip, anne sütü alma oranlarını arttırırken, bu bebekler için çok önemli bir sorun olan enfeksiyon oranlarını azaltmaktadır."

Koç, birçok organ sistemi tam olarak gelişmeden dünyaya gelen prematüre bebeklerin somatik büyüme, nörolojik ve gelişimsel yönden risk altında olduğunu vurguladı.

Bu riskin, bakım olanakları, deneyimli insan gücü ve altyapıya bağlı olarak merkezden merkeze farklılık gösterdiğini dile getiren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Risk, gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça daha da artmaktadır. Yetersiz kilo artışı ve büyümenin uzun dönem nörolojik ve gelişimsel bozukluklara, hızlı büyümenin ise erişkin dönem hastalıklarına zemin hazırladığının bilinmesi gerekir. 28 haftadan önce doğan bebeklerde mental retardasyon, serebral palsi, davranış problemleri ve öğrenme güçlüğü oldukça sıktır. Bu nedenle prematüre bebekler daha sık aralıklarla, daha uzun süreli ve multidisipliner izlenmeli."

Toplantıya, Türk Neonatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Ali Bülbül de katıldı.