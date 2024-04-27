Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, sözlerine Avrupa şampiyonu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederek başladı.

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Oyunun başında çok tempolu üretken bir oyun oynadık. 2-3 net pozisyon yakaladık ilk 15 dakikada. Sonra golü bulduk. Rakip 10 kişi kalınca daha fazla geriye gömüldükleri için üretkenliğimiz azaldı. Devre arasında hemen ikinci ve üçüncü golü bulmamız gerektiğini konuştuk. Daha önceki yıllarda Beşiktaş eksik kalsa da buradan puan ya da puanlar alarak çıktı. Rakip 10 kişi kaldı diye maçı kazanmadık. İkinci golü bulduk, farkı daha da artırabilirdik. Son bölümde Cenk'in attığı golle 2-1 kazanmayı bildik. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Maç başından sonuna kadar müthiş destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son maça kadar mücadele edeceklerini aktaran Kartal, "Bu maçta Batshuayi'nin oynamasını düşündük. Antrenmanlardaki analizlerimiz sonucunda ekibimle Batshuayi'de karar kıldık. Elinden geleni yaptı, güzel de bir gol attı. Şampiyonluk yarışında yüzdesel olarak bir şey söyleyemem ama biz önümüzdeki 4 maçı kazanıp, son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Ümidimizi, inancımız kaybetmedik. Son maça kadar iddiamızı sürdürmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta sakatlanan İsmail Yüksek'in durumunun yarın netleşeceğini ifade eden Kartal, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir takım vardı. Oyunun başlangıcında belirli bölümlerinde golü arayan, rakip sahada oynayan bir Fenerbahçe vardı. Rakibin (Galatasaray) sahasında oynayacağımız maç o günkü şartlar, konsantrasyon çok önemli olacak. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

İsmail Kartal, hakemlerin ligin uzun bölümünde kendilerine çok rahat sarı kartlar çıkardığını ancak son dönemde daha dikkatli kararlar verdiklerini sözlerine ekledi.