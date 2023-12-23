Haber: Damla Oya Erman

İtalya'nın Campania bölgesinde, Napoli'ye yakın modern Pompeii belediyesinde yer alan antik Roma şehri Pompeii, tarihi bir zenginliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Vezüv Dağı'nın M.S. 79'daki patlaması sırasında, Pompeii ve Herculaneum, 4 ila 6 metre kalınlığındaki volkanik küller ve pomza altında gömülerek tarihe karıştı. Bu keşifler, antik Roma dönemine ait yaşamın izlerini gün yüzüne çıkarma amacı taşıyor.

Via del Vesuvio'daki "Leda ve Kuğu Evi"ne bitişik bir domusun kazıları, 15 santimetre yüksekliğindeki 13 terrakota figürünü gün yüzüne çıkardı. Bu figürler, araştırmacılara göre, Phrygian büyük ana tanrıçasının ölümlü birine duyduğu trajik aşkı anlatan Cybele ve Attis mitolojisiyle ilişkilendirilebilir.

Cybele'nin Attis'e duyduğu aşkın acı verici hikayesi, figürlerin çoğunluğunun bulunduğu domusun dekore edilmiş atriumunda gün yüzüne çıktı. Ayrıca, arkeologlar burada kil bir horoz başı ve cam bir çam kozası başı da keşfettiler.

Bu son kazılar, Leda Evi'nin (2018-2019 yılları arasında ilk defa kazılan) yanı sıra, kuzey ve güneyindeki iki ayrı domus konutunu gün yüzüne çıkardı. Bu alanlardaki kazılar, fresklerle süslenmiş odalar ve dişi yüz tasvirleri içeren dekoratif unsurları gün yüzüne çıkardı.

Pompeii'nin bu son kazıları, antik döneme ait sanat ve mitolojiye dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlarken, tarihi zenginliklerin keşfi devam ediyor.