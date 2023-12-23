Haber: Damla Oya Erman

Olayı, otoportre tablosuyla sonradan belgeleyen Van Gogh'un yaşadığı trajedi, sanat tarihine damgasını vurdu. Bugün, Van Gogh bir sanat dehası olarak kabul edilir ve eserleri rekor fiyatlarla alıcı bulsa da, yaşarken sadece bir tablo satabilmiş ve çoğu zaman açlık çeken sanatçıların simgesi olarak görülmüştür.

Vincent Willem van Gogh, 30 Mart 1853'te Hollanda'da doğdu. Zorlu bir karaktere sahip olan Van Gogh, önce bir sanat galerisinde ardından Belçika'da yoksul maden işçileri arasında vaiz olarak başarısız bir şekilde çalıştı. 1880'de ressam olmaya karar veren Van Gogh'un o döneme ait eserleri, en bilineni "Patates Yiyenler" (1885) adlı tablosuyla birlikte, koyu ve kasvetli bir tarzda yoksul köylülerin ve maden işçilerinin yaşantısını yansıtıyordu.

Şaşırtıcı fiyat etiketli Van Gogh taşbaskıları

1886'da Van Gogh, Paris'e taşındı ve genç kardeşi Theo'nun yanına yerleşti. Theo, resmi destekleyen bir sanat tüccarı olarak Vincent'ı maddi olarak destekledi ve onu bir dizi sanatçıyla tanıştırdı, aralarında Paul Gauguin, Camille Pisarro ve Georges Seurat gibi isimler de vardı. Bu etkileşimlerin ardından Van Gogh'un sanatsal tarzı aydınlandı ve renk kullanımında daha cesur bir hal aldı.

1888'de Van Gogh, Fransa'nın güneyinde Arles'te bir ev kiralayarak burada bir sanatçı kolonisi kurma hayali kurdu. Ancak, bu dönemde Gauguin ile yaşadığı gerilimler ve 23 Aralık'ta yaşanan dramatik olay, Van Gogh'un arkadaşını bıçakla tehdit etmesi ve ardından kendi kulağını keserek bu trajediyi tetiklemesiyle sonuçlandı.

Olayın ardından Van Gogh, iddiaya göre kesilen kulağını sararak yakındaki bir genelevde bir fahişeye verdi. Van Gogh, Arles'te hastaneye kaldırıldı ve ardından bir yıl boyunca Saint-Remy'deki bir akıl hastanesine yattı. Bu süre zarfında delilik ve yoğun yaratıcılık dönemleri arasında gidip geldi ve en ünlü eserlerinden bazılarını üretti, bunlar arasında "Yıldızlı Gece" ve "Süsenler" bulunmaktadır.

1890 Mayıs'ında Van Gogh, Paris'e yakın Auvers-sur-Oise'e taşındı ancak umutsuzluk ve yalnızlık onu hala sardı. 27 Temmuz 1890'da, iddiaya göre kendisini vurarak 37 yaşında hayatına son verdi.

Hollandalı doğumlu ressamın yaşamına dair daha fazla detay, ressam olmadan önceki deneyimleri, en bilinen eserlerini neden resmettiği ve kendi kulağını kesmekten sorumlu olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi edinin.