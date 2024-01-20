Haber: Damla Oya Erman

Bu önemli arkeolojik keşif, Roma dönemine ait ve Przeworsk kültürüne ait olabilecek antik silahların ortaya çıkmasını içeriyor.

Yapılan açıklamaya göre, bulunan eserlerin çoğu paslanmış demirden yapılmış olup, demir savaş baltaları, demir keskiler, demir mızrak uçları ve marangozlukta kullanılan bir baltayı içeriyor. Keşfedilen silahların özellikle Przeworsk kültürüne ait olduğu düşünülüyor; ancak araştırmacılar, Got kültürleri veya Vandallarla bağlantılı olabileceğini de öne sürüyor.

Arkeologlar, ilkbaharda tekrar keşif bölgesine dönerek ayrıntılı bir araştırma ve kazı çalışmaları gerçekleştirecekler. Bu önemli keşif, bölgenin tarihine ve antik kültürlere dair daha fazla bilgi sağlayabilir ve Roma dönemiyle ilgili bilinmeyen yönleri aydınlatabilir.