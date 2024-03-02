Haber: Damla Oya Erman

Tarih ve Keşif Derneği Grupa Jarosław'dan Piotr Gorlach, Jarosław Ormanı'nda bir metal dedektörü araştırması sırasında bu keşfi yaptı.

Bulgunun önemini fark eden Gorlach, Przemyśl'deki Podkarpacie anıtlar koruyucusu ve Orsetti Evi Müzesi'yle iletişime geçti.

Hançer, Orta Avrupa Ovası'nda bakırdan yapılmış nesnelerin son derece nadir olduğu 4.000 yıl öncesine tarihleniyor.

Ön bir çalışma, hançerin Karpat Havzası veya Ukrayna stepinden kaynaklanabileceğini ve bölgedeki bronz metalurjisinin gelişiminden önce olduğunu göstermektedir.

Bu geçiş geleneksel olarak Bakır Çağı olarak bilinir ve taşın hala başlıca kaynak olarak kullanıldığı bir dönemi işaret ederken, giderek daha fazla bakır ürününün ortaya çıkmasıyla belirginleşir.

Jarosław'daki müzedeki Dr. Elżbieta Sieradzka-Burghardt, "Bu, araçların ana hammaddelerinde büyük bir değişimin yaşandığı bir dönemdir. Taş Devri'nde yaygın olarak kullanılan çakı taşları yerine, bir sonraki döneme - Tunç Çağı'na geçişi haber veren giderek daha fazla metal ürün ortaya çıkar" dedi.

Bu dönemde hançerler savaşçıların evrensel bir özelliği olsa da, bakırdan yapılması sahibin yüksek bir sosyal statüye sahip olduğunu gösterir. Bu, boyutuyla da desteklenmektedir, çünkü 10.5 cm uzunluğundaki bu hançer, aynı dönemden diğer metal nesnelerle karşılaştırıldığında aslında çok büyüktür.

Hançer zaten Jarosław'daki Orsetti Evi Müzesi koleksiyonuna eklendi.