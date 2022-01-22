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Kurtulmuş: Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleye destek verelim

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak başkenti Kudüs olan, tam manasıyla özgür, gerçekten egemen bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleye destek verelim" dedi. 

22 Ocak 2022 Cumartesi 16:20
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Kurtulmuş: Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleye destek verelim

Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği 2022 Kudüs Yılı Açılış Programı, Fatih'te Cağaloğlu'nda bulunan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkez'inde gerçekleşti. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Türkiye-Filistin Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Hasan Turhan, MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel katıldı

"KUDÜS'ÜN TARİHİNDE İŞGALLER VE YERLEŞİMCİ POLİTİKALAR VAR"

Açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, "Bin küsur senedir müslümanların etkisi altında olan Kudüs ve özellikle Osmanlı'nın barış dönemi sırasında adaletin, insanlığın, barışın merkezi olan bir kent oldu. Dolayısıyla tarih boyunca bu ikisi arasında gidip gelmiş olan Kudüs, bu içerisinde yaşadığımız hilalin de kaderini belirlemiş oldu. Kudüs'ün tarihine baktığımız zaman, bir tarafta işgaller var, bir tarafta yerleşimci politikalarıyla orada hiç yaşamamış insanları oraya getirip yerleştirme politikaları var. Bu hep böyle olmuştur. Öteki tarafta da orada yaşayan bütün insanların hakkına hukukuna riayet ederek hareket eden anlayış var. Yine batılıların bugün örnek olarak gösterdiği Osmanlı'nın barış düzeni bu anlamda en muhteşem düzenin örneğidir" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEYE DESTEK VERELİM"

Filistin mücadelesine destek verilmesi gerektiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Eğer sayın Cumhurbaşkanımız 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, yaklaşık 2 milyar islam ümmetinin ve Filistin davasına sahip çıkan halkarın sorununu Türkiye'nin lideri olarak omuzlarında taşımasaydı, Davos'ta 'one minute' diyerek bu adamlara posta koyması mümkün olmazdı. O söz Cumhurbaşkanımızın omuzlarında hissettiği sorumluluğun yansımasıdır. Yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bu sorumluluk duygusunun bilinciyle konuşuyor. Buraya İsrail'i getiren sonrasında burada yapılan Birleşmiş Milletler kararına rağmen sizler adına ve mazlum milletler adına orada ifade ediyor. Yine aynı şekilde Birleşmiş Milletler konuşmasında İsrail'in işgal haritasını göstererek, 'İsrail'in sınırları neresidir?' sorusunu sorarak siyonizm idealinin ne demek olduğunu gayet iyi anladığımızı sizin adınıza bütün insanlığa haykırıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak başkenti Kudüs olan, tam manasıyla özgür, gerçekten egemen bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleye destek verelim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiNuman Kurtulmuş
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