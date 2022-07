İçişleri Bakanı Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi

Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı. Programa Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci, Suriye Platformu Başkanı Muhammet Ata, Yemen Dostluk Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ahmed Aloqabi, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oghuzkhan, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Afganistan Stk'lar Birliği Başkanı Abdul Gafoor Turan ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bayram tebriğini iletti.

"RUSYA, ÇİN, ABD VE AVRUPA ARASINDA DÜNYAYI İSTEDİKLERİ GİBİ PAYLAŞMAK İSTEDİLER"

Programda konuşan Bakan Soylu, "Dünyayı zorla yerinden edilmiş insan sayısının tam 100 milyonu aştığı, terör eylemlerinde 100 binlerce insanın öldüğü hale getirdiler. En büyük sorun şu ki bunu çözemiyorlar. Karıştırıyorlar, toplulukları birbirlerine düşürüyorlar, insanların inançlarını, dinlerini, milli değerlerini yaşamalarını engelliyorlar, ortalığı maalesef tamamen karıştırıyorlar ama çözemiyorlar. Vekalet savaşlarıyla terör örgütleriyle bu işi buraya getirdiler ama bu işin yarın nereye gideceğini bilmiyorlar ve hesap edemiyorlar. DEAŞ'ı sahaya sürdüler olmadı, PKK'yı YPG'yi canlandırmak istedi olmadı, Rusya, Çin, ABD, Avrupa arasında dünyayı istedikleri gibi paylaştırmak istediler o da olmadı, onu da başaramadılar. Şimdi elimizde bir tablo var. Milyonlarca insan, göçmen insanca yaşama hakkından uzak bir hale geldi. Kendi topraklarına hasretler. Akrabalarına hasretler, çocukluk günlerine hasretler" dedi.

"TÜRKİYE YAŞANAN TABLONUN MÜSEBBİBİ DEĞİLDİR"

Bakan Soylu, "Türkiye bu yaşanan tablonun müsebbibi değildir. Konumu itibariyle her coğrafi konumu hem de medeniyet konumu itibariyle bu sorunun siz de ben de biliyoruz ki doğrudan muhatabıdır. Elinden geleni de yapmaktadır. Bizim insanımız üç kuruş için insanlıktan çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Türkiye terörle mücadele ediyor, Türkiye göçü yönetiyor. Türkiye düzensiz göçle, kaçak göçle mücadele ediyor. Bunu bir politikayla ama aynı zamanda vicdan ve merhametle yerine getiriyor. Üzerinde ağır bir sorumluluk ve yük vardır" ifadelerini kullandı.

"700 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ BU ÜLKEDE DÜNYAYA GELDİ"

Soylu, "Biz bir sınavdayız, istisna olabilir ama bu istisnayı da bu topraklar kabul etmemelidir. Biz büyük hedeflerin yolcularıyız. Etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada büyük hedeflerin yolcularıyız. Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar, ister ne söylerlerse söylesinler, bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında bu topraklarda savaştan kaçan, ölümden kaçan insanlar geldiler. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" diye konuştu.

"MAKASI KAPATIYORUZ"

Soylu, "Dünyayı ilk kez böyle yakalıyoruz. İlk kez böyle yönsüz yakalıyoruz. İlk kez böyle vizyonsuz yakalıyoruz. İlk kez ne yapacağını bilmeyen bir anlamda, anlayışta yakalıyoruz. İlk kez birbirine bu kadar girmiş bir anlayışta yakalıyoruz. Bize yaptıklarını ve ettiklerini elbette görüyoruz. Ama merak etmeyin. Makası kapatıyoruz. Türk dünyası ve İslam dünyası olarak makası kapatıyoruz ve kapatmaya devam ediyoruz. Hiç endişe etmeyin. Bizden sonra gelecekler daha cesur olacaklar. Bizden sonra gelecekler gerçekleri haykırmak ve söyleyebilmek için daha güçlü olacaklar" dedi.

"BU SINAVDAN HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ"

Bakan Soylu, "Bu sınavdan hep birlikte başarılı çıkmak zorundayız. Büyük bir sınavdan geçtik, geçiyoruz. Sadece son 10 yılda Suriye'den itibaren değil bu coğrafya yüzlerce yıldır büyük sınavlardan geçiyor. İnancından ve değerlerinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak söylüyorum. Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız. Onları da yeneceğiz ve hep beraber insanlığa kazandıracağız. Hep birlikte kardeşliği kazandıracağız, hep birlikte bu coğrafyada doğan çocukların kendi coğrafyalarıyla buluşmalarını sağlayan bir anlayışı hep birlikte ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"SANDIĞA GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı bayramlaşma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2023'te her türlü entrikayla beraber güya bize çelme takacaklar. Avucunuzu yalarsınız. O akşam, Allah'ın izniyle şu anki arkadaşlarımızın ve bu milletin büyük ortaya koyduğu iradeyle birlikte o akşam hepimiz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler. 'Ben de önceden tebrik etmek istiyorum' diyecekler. 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur" dedi.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve çok sayıda üye katıldı. Bakan Soylu, burada katılımcıların bayramını kutladı.

"ZOR GÜNLERİNDE VATANDAŞIMIZIN DESTEĞİNDE OLMAYI KENDİMİZE GÖREV EDİNDİK"



Bugün sel ile mücadele eden Esenyurt'u ziyaret ettiğini belirten Bakan Soylu, "Vatandaşımızı ziyaret ettik, ne yapılması lazım geldiğini hep beraber ortaya koyduk. Her ne kadar Kılıçdaroğlu, 'bakanların bu işlerde ne işi var' diyorsa da zor zamanında vatandaşlarımızla beraber olup orada onlarla, zor günlerinde onların desteğinde olmayı kendimize görev edindik. Çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu millet devletine de bu ülkeye de her şeyi yapıyor. Tayyip Erdoğan bize bir tek şey söylüyor, diyor ki, 'Zordaki vatandaşımızın yanında hemen olmak zorundasınız. Bu benim size talimatımdır'. Hemen hangi evlere su basılmışsa onların maddi olarak karşı karşıya kaldığı zararların telafisi konusunda hemen bugün bankayı da açtırdık. Hiç olmazsa eksiklik çekmesinler, bir ön ödeme gerçekleştirelim. Evlere 5 bin, iş yerlerine 10 bin lira ödemelerini yapalım ondan sonra da hasarları tespit edelim, gerisini de ondan sonra yaparız anlayışı içerisinde olduk. Her şey maddi bir destek değil ama o gün onun yanında olmak, onla beraber olmaktır işin esası" diye konuştu.

"2023'TE DÜNYA LİDERLERİ SIRAYA GİRECEKLER"



Bakan Soylu, "Biz Gezi olaylarında bu ülkenin huzurunu ve sükununu kaçırmaya çalışanlara dur demedik. 17-25 Aralık FETÖ darbesinde olana dur demedik. Biz 6-8 Ekim olaylarında bu ülkede kardeşliği ortadan kaldırmaya çalışanlara vallahi dur demedik. Biz 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde sadece bu darbe girişimini yapmaya dur demedik. 'Biz dünyanın efendisiyiz' diyenlere karşı 'biz Allah'ın önünde secde ederiz' diyen bir anlayışı ortaya koyan siyasi davanın bir anlayışıyız" ifadelerini kullandı. Soylu, “2023'te her türlü entrikayla beraber güya bize çelme takacaklar. Avucunuzu yalarsınız. O akşam, Allah'ın izniyle şu anki arkadaşlarımızın ve bu milletin büyük ortaya koyduğu iradeyle birlikte o akşam hepimiz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler. 'Ben de önceden tebrik etmek istiyorum' diyecekler" dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN DÜNYAYA DA YAPACAĞI ÇOK İŞ VAR"



Soylu, "Bu Türkiye nereye gidiyor biliyor musunuz? Sadece kendi ülkesinin huzuru ve sükunu değil, etrafımızdaki coğrafyanın, Suriye'den Irak'a kadar Bağdat'tan Şam'a kadar etrafımızdaki coğrafyayı huzura götüreceğiz, beraber götüreceğiz. Kim ne derse desin. Şu Ayasofya Camii'nin minareleri kadar başınız dik olsun. Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da yapacağı çok iş var. Sıkıştıklarında kapılarını çaldıkları bir dünya lideriyle bugün biz onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, “Bu partinin birinci gücü kadınlardır. CHP'yi öyle bir yeneceksiniz ki. O 6 masa mıdır, 6'lı masa mıdır? Kılıçdaroğlu hazırlanıyor, biliyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Kim olursa olsun, kimi aday yaparlarsa yapsınlar. Büyükelçileri de yanlarına dizsinler. O sevdikleri ülkelerin bayraklarını da yanlarına diksinler. 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.