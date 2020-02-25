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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Sekizinci Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşılandı.

25 Şubat 2020 Salı 14:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da

Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyupov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından karşılandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAzerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği KonseyiCumhurbaşkanı ErdoğanAzerbaycan
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