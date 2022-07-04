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AK Parti'li Ceylan'dan 'anıt ağaç' kesimi tepkisi

04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:24
AK Parti'li Ceylan'dan 'anıt ağaç' kesimi tepkisi

ANKARA - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Sarıçalı Dağı'nda yaşları 500 ile 1200 arasındaki 50'ye yakın anıt ağacın Orman İşletmesi tarafından kesildiğini belirterek, "Bu vahim hatanın sorumluları bu yaptıkları yanlışlığı görmelidir ve bütün orman teşkilatı bu yanlış uygulamadan ders almalıdır" dedi.

AK Parti'li Ceylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki ormanın 21 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Sarıçalı Dağı Milli Parkı olarak koruma statüsüne kavuşturulduğunu hatırlatarak, bölgenin zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.

1740 rakımlı bölgede, 600 civarında anıt özelliği taşıyan 70 ile 180 santimetre çapında, 500 ile 1200 yaş aralığında karaçam, kasnak meşesi, ardıç ve fındık ağaçları bulunduğunu kaydeden Ceylan, "Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın kuzey eteklerinde çok sayıda anıt ağaç olmasına ve mutlak korunması gereken ekosistem olmasına rağmen, Orman Genel Müdürlüğü bölgenin milli park sınırına dahil edilmesine tüm ısrarlarımıza rağmen izin vermemiştir" dedi.

'KONUNUN KAPATILMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ'

Bakım yapmak bahanesiyle bu alanda yüzlerce ağacın kesildiğine ifade eden Ceylan, "Bu kesilen ağaçlardan 50 civarındaki ağaç anıt ağaç özelliği taşımaktadır. Yaptığımız incelemeler neticesinde yapılan ağaç kesimlerinin bilimden, teknikten uzak, Amenajman Planı'na aykırı olduğuna bizzat şahit olduk. Kesilen 50 civarındaki anıt ağcın 80-140 santimetre çapında, yaklaşık 50 ile 1100 yaşlarında olduğu anlaşılmış olup, bu manzara karşısında üzüntümüzden kahrolduk. Bu vahim hata meslek taassubu çerçevesinde düşünülerek konunun kapatılmasına müsaade edilmemelidir. Konu meslek taassubu dışında değerlendirilerek tarafsız bir şekilde incelenerek bu vahim hatanın sorumluları bu yaptıkları yanlışlığı görmelidir ve bütün orman teşkilatı bu yanlış uygulamadan ders almalıdır." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anıt Ağaç KesimiAK PartiAK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
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