AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi hedef alan terör odakları, bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları, bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye'nin hedef gösterilmesi, sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak'la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir."