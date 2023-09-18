Polatlı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yıldızkaya, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO tarafından "Dünya Mirası" ilan edilmesi kararını değerlendirdi.

Yıldızkaya, Belediye Meclis üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) yetkilileriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad kentinde düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısına katıldıklarını belirtti.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin önemli bir karar aldığını dile getiren Yıldızkaya, "An itibarıyla Gordion, ülkemizin 20'nci, Ankara'mızın da ilk dünya mirası oldu. Böylece Polatlı, kültür turizminde önemli bir eşiği aştı. Bugün bizim için bir milattır. Polatlı'ya, Ankara'ya ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA