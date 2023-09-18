CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2003'ten bu yana kıdem tazminatını ortadan kaldırmayı amaçladığını savunan Uyar, şunları kaydetti:

"İktidar şimdi de Orta Vadeli Program'da kıdem tazminatının ismini geçirmeden, kıdem tazminatını fiilen ortadan kaldıracak hamleler yapma peşinde. 2020 yılında da tartışılan Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin özü kıdem tazminatını ortadan kaldırmaktır. İktidar, kıdem tazminatını Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine entegre ederek, işçilerin mevcut durumdaki kıdem tazminatı hakkını elinden almayı amaçlamaktadır. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında 'ikinci emeklilik' diye müjdelenen şeyin kendisi, kıdem hakkının ortadan kaldırılmasıdır."

AA