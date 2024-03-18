Haber. Nihat İlikcioğlu

Basın Danışmanlığını röportaj yazar Alper Ergez’in üstlendiği oyuncu, modellik hayatına uzun zamandır devam etmektedir.

Berk Duman, 5 ağustos 2001 tarihinde izmirde doğdu ortaokul ve lise yıllarını çeşitli spor dallarıyla ilgilenerek geçireren oyuncu profesyonel olarak basketbol, yüzme masa tenisi , voleybol, fitness gibi spor dallarıyla ilgilenmektedir.

Modellik eğitiminin dışında binicilik, Etkili Konuşma, Şan eğitimleride alan yakışıklı oyuncu müzik sevgisinden dolayı enstrüman eğitimleride alarak elektro gitar ve bateride profesyonel seviyeye ulaştı Küçük çaplı konserlere ve sahnelere de çıkan genç oyuncu 2023 yılında GRAND MODEL OF TURKİYE yarışmasında 4. olup GRAND CATWALK ünvanını kazandı

Berk Duman: Oyunculuk Kendimi Geliştirdikçe Daha da iddialı olduğum bir alan

Şimdilerde yeni kariyerine Baskent iletişim bilimleri akademisinden ve BKM den oyunculuk eğitimleri alarak devam eden yakışıklı oyuncu sektörde oyunculuk alanında kendini hızlıca geliştirmeye yöneldi.

Şimdiden çok sayıda dizi teklifi aldığını belirten oyuncu içlerinden en uygun olanını seçip değerlendireceğini söyledi.