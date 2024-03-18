Kartal Uğur Mumcu kültür merkezinde yapılan sempozyumda Osman Şahin’in okurlarının yanı sıra eleştirmen, gazeteci dostları ve ailesi onu anlattılar.

Öyküleriyle Türk sinemasına ilham kaynağı olan Osman Şahin, Köy Enstitülü yazarlar kuşağından. Toros ve Bolkarlarda yaşanan çetin yaşamın öykülerini, kendi yaşantılarından da yola çıkarak kaleme aldığı ilk yapıtları, ünlü yönetmen, oyuncu Yılmaz Güney’in dikkatini çekmişti. Bundan sonra Osman Şahin öyküleri sinemanın kaynaklarından olmuştu.

Bu filmlerden bazılarının özgün posterlerini gün boyu sergilendi. Osman Şahin’in duygu dolu buluşmasına kızları Tomris Şahin Sevinsel, Buket Şahin, torunu İlke Arseven ve eşi Berk Arseven ve torunun kızı Defne Arseven’nin yanı sıra Sadık Usta, Necatı Güngör, Tunca Arslan, Nebil Özgentürk, Ahmet Yıldız’ın katıldığı buluşmada açılış konuşmasını Akgün Akova yaptı… Tiyatro ve dublaj sanatçısı Özden Ayyıldız ise günün sunuculuğu üstlendi.

Alâ karga yayınları ve Kartal Belediyesi ortaklaşa düzenledi etkinliğin Osman Sahin hikayeciliği, Sineması, Köy Enstitülerine girişi temalı konuşmalar yapıldı. Osman Şahin belgeselinden bir bölüm davetlilere izlettirildikten sonra Şahin doğum günü pastasının mumlarına torunun kızı Defne Arseven birlikte sahnede söndürdü.