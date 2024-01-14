Haber: Mert Osman Erman

Transport for London (TfL), Elizabeth hattı platformlarının duvarlarındaki "hayalet izleri" ile başa çıkmanın yeni yollarını araştırıyor.

Platform banklarının arkasındaki izler, insanların duvarlara yaslanmasından kaynaklanmaktadır.

TfL, bu soruna çözüm olarak, koltukların arkasına vinil kaplamalar koymayı da içeren çeşitli çözümleri denemektedir.

Hattın uzunluğu batıda Reading ve Heathrow Havalimanı'ndan doğuda Abbey Wood ve Shenfield'a kadar 73 mildir. Bu konu, Londra Meclisi'ndeki Liberal Demokrat üyesi Caroline Pidgeon tarafından Belediye Başkanı Sadiq Khan'a yöneltilen son yazılı bir soruda gündeme getirildi.

Pidgeon, "Duvarların düzenli olarak temizlenmesini sağlamak için TfL'ın nasıl bir önlem aldığını" sordu.

Başkanlık ofisi şöyle cevap verdi: "Tüm TfL istasyonlarında müşteriler için temiz ve güvenli bir ortam sağlamak amacıyla düzenli bir temizlik programı sürdürülmektedir.

Ancak TfL, Elizabeth hattının bazı istasyonlarında oturma alanlarının arkasındaki duvarları temizlemek ve gelecekteki izleri önlemek için yeni yöntemler araştırmaktadır. TfL ayrıca oturma alanının arkasına vinil kaplamaların yerleştirilmesini denemekte ve sonuçları değerlendirme aşamasındadır."

Vinil kaplamaların görüntüleri, farklı renkli "piyon" şekilleri ve Elizabeth hattının kumaş desenini kullanan blok tasarım dahil olmak üzere çeşitli test edilen tasarımları ortaya koymaktadır.