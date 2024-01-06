Sekiz Tekstil'e ait Nes Kids Store markasından çocuk esirgeme yurdundaki çocuklara iç ısıtan hediyeler Sekiz Tekstil'e ait Nes Kids Store markasından çocuk esirgeme yurdundaki çocuklara iç ısıtan hediyeler

Spor bir zorunluluk değil , bedenimize hediye ettiğimiz en büyük değerdir. Unutmamak gerekir ki bedenimiz en değerli hazinemizdir .

Bedenimizi geliştirmek, değiştirmek bizim elimizdedir . Yaş almayı keyifli hale getirmek , vücut kalitenizi arttırmak , beden ve ruh sağlığınıza olumlu katkı sağlamak asli hedefimizdir . 

Derslerimiz her yaşa uygun , sürekli yenilenen  , çeşitlenen egzersizlerimizle ilerlemektedir. Sağlığınıza yatırım yaparken öncülük etmeyi ve bu süreci keyifli ,öğretici bir şekilde ilerlememiz için özenle kurduğumuz konforlu stüdyomuz da siz değerli üyelerimizi görmekten mutluluk duyarız.

DERSLERİMİZ

Reformer - Zumba
Cadillac - Nefes Egzersizi 
Mat Pilates - Hamile Pilatesi 
TRX - Hamile Yogası  
Kickboks 
Yoga 

ADRES: BAHÇEŞEHİR MERKEZ

İLETİŞİM: 0544 772 06 26

İNSTAGRAM ADRESİ: Pİ PİLATES