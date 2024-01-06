Spor bir zorunluluk değil , bedenimize hediye ettiğimiz en büyük değerdir. Unutmamak gerekir ki bedenimiz en değerli hazinemizdir .

Bedenimizi geliştirmek, değiştirmek bizim elimizdedir . Yaş almayı keyifli hale getirmek , vücut kalitenizi arttırmak , beden ve ruh sağlığınıza olumlu katkı sağlamak asli hedefimizdir .

Derslerimiz her yaşa uygun , sürekli yenilenen , çeşitlenen egzersizlerimizle ilerlemektedir. Sağlığınıza yatırım yaparken öncülük etmeyi ve bu süreci keyifli ,öğretici bir şekilde ilerlememiz için özenle kurduğumuz konforlu stüdyomuz da siz değerli üyelerimizi görmekten mutluluk duyarız.

DERSLERİMİZ

Reformer - Zumba

Cadillac - Nefes Egzersizi

Mat Pilates - Hamile Pilatesi

TRX - Hamile Yogası

Kickboks

Yoga

ADRES: BAHÇEŞEHİR MERKEZ

İLETİŞİM: 0544 772 06 26

İNSTAGRAM ADRESİ: Pİ PİLATES