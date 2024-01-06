Spor bir zorunluluk değil , bedenimize hediye ettiğimiz en büyük değerdir. Unutmamak gerekir ki bedenimiz en değerli hazinemizdir .
Bedenimizi geliştirmek, değiştirmek bizim elimizdedir . Yaş almayı keyifli hale getirmek , vücut kalitenizi arttırmak , beden ve ruh sağlığınıza olumlu katkı sağlamak asli hedefimizdir .
Derslerimiz her yaşa uygun , sürekli yenilenen , çeşitlenen egzersizlerimizle ilerlemektedir. Sağlığınıza yatırım yaparken öncülük etmeyi ve bu süreci keyifli ,öğretici bir şekilde ilerlememiz için özenle kurduğumuz konforlu stüdyomuz da siz değerli üyelerimizi görmekten mutluluk duyarız.
DERSLERİMİZ
Reformer - Zumba
Cadillac - Nefes Egzersizi
Mat Pilates - Hamile Pilatesi
TRX - Hamile Yogası
Kickboks
Yoga
ADRES: BAHÇEŞEHİR MERKEZ
İLETİŞİM: 0544 772 06 26
İNSTAGRAM ADRESİ: Pİ PİLATES