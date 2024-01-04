Çocukların soğuk kış günlerinde sıcak ve güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu bağışın, sadece giyim malzemeleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda çocukların duygusal dünyalarına da dokunmayı hedeflediği belirtildi. Anaokulu öğrencileri tarafından yapılan resimler ve yazılan duygusal notlar, bağış paketlerine eklenerek çocuklara moral verildi.

Sekiz tekstil firmasına ait Nes Kids Store marka yöneticisi Melis Mizrahi, bu sosyal sorumluluk projesiyle ilgili olarak, "Çocuklarımızın sadece fiziksel ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarını da gözetmek, bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu bağış, sadece kışın soğuğundan korunmalarına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara sevgi ve destek mesajları iletecek. İlerleyen dönemlerde de benzer projelere devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Çocuk esirgeme kurumu yetkilileri de sekiz tekstil ve Nes Kids Store'a teşekkür ederek, bu tür duyarlı projelerin çocukların hayatlarında olumlu izler bıraktığını belirtti.

Yapılan bağışlar, kurumun koruma altındaki çocuklarına dağıtılarak, onlara sıcak bir kış mevsimi ve anlamlı bir deneyim sunacak.