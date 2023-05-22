HABER: DİNÇER KARACALAR

Söz ve bestesi Bulut Güneş’e düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait Gel Benim Ol şarkısının video klibini, Varol Şahin ve Erkan Nas birlikte yönetmenliğini üstlendi. Sezgi Gezgin ve Ümit Yaşar'ında rol aldığı, çekimleri 10 saat süren video klipte Dinçöz, Tolga Çam imzalı 3 farklı kıyafet giydi.

Bu yazın düğün şarkısı

2005 yılında Kutsi ile yaptığı Doğum Günü şarkısının elde ettiği büyük başarı sonrası Petek Dinçöz bu sefer Ümit Yaşar ile yorumladığı ‘Gel Benim Ol’la yılın şarkısına imza attığı söyleyerek çıtayı yükseğe koyduğunu dile getirdi.

Yeni teklisini geçtiğimiz günlerde duyuran Petek Dinçöz, yoğun bir konser maratonuna başlamak için sahne ekibiyle hazırlıklara başladı.