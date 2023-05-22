HABER: DİNÇER KARACALAR



2021 yılında Rusya, 2022’de de Tunus’ta katıldığı uluslararası müsabakalarda şampiyonluk elde eden Berat Söyüncü, hem kendisi hem de öğrencileri için sağlıklı beslenmenin formülünü kendi mutfağında uyguluyor. Gerek kendisi gerekse antrenörlüğünü yaptığı öğrencilerinin sağlıklı beslenmeleri konusunda titiz davranan şampiyon, istediği gibi sağlıklı gıda bulamaması sebebiyle kendi mutfağını kurdu, kendi restoranını işletmeye başladı.

“Mutfakta iyi değilsen, bu sporda başarıya ulaşamazsın” diyen Berat Söyüncü, Protein Bowl adını verdiği konsept restoranının hikayesini şöyle anlatıyor. “Sağlıklı gıda arayışım neticesinde Protein Bowl’un hikayesi başladı. Büyük yemek firmalarıyla öğrencilerim için görüşüp bilgi almaya çalıştığımda bu sektörde ciddi bir açık olduğunu fark ettim. İşini bizim kadar iyi, temiz yapan, önemseyen bir firma bulmak mümkün olmadı. Bunun üzerine Ataköy A Plus’da ilk şubemizi açtık. Kısa zamanda tercih edilen bir mekan olduk. Ardından, bunu nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz diye çalışmalarımızı sürdürdük, sürekli araştırmalar yaparak, hem lezzetli, hem de sağlıklı lezzetler ortaya çıkardık. Şu an Göktürk’teki şubemizde sağlıklı ekmeğimizden şekersiz çikolatamıza sağlıklı ve lezzetli yemeklerin yer aldığı bir menüyle hizmet veriyoruz. Sporcu olmam, sağlıklı beslenmeye önem vermem bizi bugüne getirdi. Yakın zamanda Türkiye genelinde konsept restoranlar zinciri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

