Haber: Dinçer Karacalar

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dinçöz “Çok heyecanlıyım. Çünkü burada güzellik yarışmasında derece aldım ve benim mesleki hayatımın başlangıcı oldu. Çok güzel bir konser olacak.

4.7 MİLYONLUK TAKI

Özel tasarım takılarım ile sahneye çıkacağım. Konser alanında elektrikler kesilirse, beni kaçırırlarsa artık nerede bulursunuz beni bilemiyorum. Değeri 150 bin dolar (4.7 milyon TL) değerinde. İlk defa böyle pahalı bir mücevherat taşıyorum.” dedi.

"AJDA PEKKAN'I DİNLEDİM! EVDE ANNEYİM, SAHNEDE ASSOLİST"

Forumunu koruması ile ilgili konuşan Dinçöz “Yediklerime dikkat ediyorum. Kiloma dikkat ediyorum. Evde anneyim sahnede assolist. Ajda Pekkan ‘Evlat sahibi olamadım çok pişmanım’ dedi ya, ben onu dinledim evlat sahibiyim. Şimdi meslektaşlarım üzülecek ama yeni gelmedim, geri geldim.” diyerek meslektaşlarına gözdağı verdi.

DİNÇÖZ’DEN ‘DİLBER’ PERFORMANSI

Basın mensuplarının “Kadın sanatçıların dansları hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi dans ettiklerini düşünüyor musunuz sizde?” sorusuna Dinçöz “10 kişilik ekip ile ritim tutuluyor tamam güzel saygı duyuyorum fakat tek başına sahneyi dolduran bence üç parmağı geçmeyecek kadından biriyim. Bunlardan bir tanesi Ajda Pekkan’dır. İkincisi benimdir, mütevazi olamayacağım. Üçüncüsünü düşünüyorum ama bulamadım.” dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Dinçöz, ‘İnci Tanelerim’ dizisinde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı ‘Dilber’ karakterinin dansını sergileyerek izleyiciden tam not aldı. Dinçöz, geniş repertuarı ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.