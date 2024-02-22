HABER: FUNDA AKOSMAN

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın hayırsever sanatçı dostu Yılmaz Morgül aracılığıyla bağışçı Emrah Mürsel tarafından bağışlanan iki akülü tekerlekli sandalye sahiplerine verildi. Beykoz Engelliler Derneği işbirliğiyle İstanbul Beykoz’da ikamet eden multiple skleroz hastası yüzde doksan engelli 49 yaşındaki Mahmut Olmuştur ile depremzede olan sol dizi ampute ve kalp hastası yüzde doksanbeş engelli 69 yaşındaki Yusuf Karaüce’ye teslim edildi. Yılmaz Morgül’ün Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat ve sanatçı arkadaşı Pelin Suade ile birlikte katıldığı teslim töreni Paşabahçe Ortaokulu’nda yapıldı. Törende ayrıca Paşabahçe Ortaokulunun Anaokulu sınıfındaki on beş çocuğa da Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından oyuncaklar ve Örgü Hobi Kampı tarafından örgü kıyafetler hediye edildi.

İlkokul öğretmeni sürpriz yaptı…

Paşabahçe Ortaokulu’ndaki törende Yılmaz Morgül’e bir de sürpriz vardı. Sanatçının yıllar önce Beykoz’da eğitim gördüğü ilkokuldaki öğretmeni Günay Tuncali sürpriz bir şekilde törene katıldı. Bir anda ilkokul öğretmenini karşısında bulan sanatçı büyük bir şaşkınlık içinde elini öperek duyu dolu anlar yaşadı. Beykoz'da yaşayan Gülay öğretmen bir tesadüf eseri öğrencisi olan ünlü sanatçının okula geleceğinin söylendiğini ve ona sürpriz yapmak istediğini söyledi. Öğrencisi ile yaptığı hayır işleri nedeniyle de gurur duyduğunu söyleyen Yılmaz Morgül öğretmeni için Ali Rıza Binboğa’nın 1970’li yıllarda fenomen olan “İlk Öğretmen” adlı şarkısını söyledi. Öğretmeni Günay Tuncali, okul müdürü Burhan Önal ile birlikte sıralara oturan Yılmaz Morgül çocuklarla birlikte yazı yazıp resimler çizdiler.