HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

1995 doğumlu ve 1.68 boyunda olan güzel oyuncu lisanslı yüzücü ve binicidir. Yazarlık konusunda özel bir yeteneğede sahip olan güzel oyuncu kompozit açısından yazarlıkla da ilgilenmektedir. Hiçbir estetiğinin olmadığını belirten oyuncu kısa bir süre Neşe Erbek ajansta fotomodellikte yaptı. Ancak oyunculuk alanında uzmanlaşmak istediğinden oyunculuk alanına geçiş yapmıştır.Bahçeşehir Koleji mezunu olan ve ayrıca spor alanında da çeşitli şampiyonluklara sahip olan oyuncu atletizm ve tekvando spor alanları ile daha çok ilgilendiğini belirtiyor. Güzel oyuncu ‘’Aşırı spor var hayatımda tamamiyle bir spor düşkünüyüm’’ diyerek spor üzerine kurulu bir yaşam tarzının olduğunu dile getiriyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo-Televizyon Sinema Bölümü mezunu olan oyuncu 2014 yılında Müjdat Gezen sanat merkezinde konservatuar ve actor studio eğitimleri almıştır. Craft atölyede Çağ Çalışkur ile Eric Morris’ den ve Can Kılcıoğlu’ndan Temel oyunculuk eğitimi ve Barış Yöş kamera önü oyunculuk atölyesinden oyunculuk eğitimleri almıştır.

Oyunculuğun insanın kendisini geliştirdikçe daha da iddialı bir alan olduğunu belirten güzel oyuncu. bugüne kadar Hayat Devam Ediyor, Yemin, Kasaba Doktoru, Emanet, Bir Küçük Gün Işığı, Kardeşlerim ve Teşkilat gibi ekranların en çok izlenilen dizilerinde rol aldı. Gelecekte Türkiye'nin hayran olduğu bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirten oyuncunun menajerliğini yetenek avcısı başarılı isim Öznur Kula üstlenirken basın danışmanlığını röportaj yazar Alper Ergez üstleniyor.