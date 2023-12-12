Haber: Damla Oya Erman

Barselona Özerk Üniversitesi ve Almeria Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, bu önemli bulgunun ardında, M.S. 500 civarında ortaya çıkan Wari medeniyetinin kalıntılarına ulaştı.

Wari ya da Huari olarak bilinen bu Orta Horizon medeniyeti, Güney-Orta Andlar ve Peru'nun kıyı bölgelerinde etkileyici bir şekilde gelişti. Wari Devleti'nin merkezi, bugünkü Quinua kasabasının yakınlarındaki Ayacucho Bölgesi'ndeki başkentti.

Araştırmacılara göre, uzun süren kurak dönemler nedeniyle Wari kültürü M.S. 800 civarında gerilemeye başladı ve nihayetinde M.S. 1000'e gelinmeden önce büyük nüfus merkezlerinin terk edilmesine yol açtı.

El Trigal III arkeolojik alanındaki son kazılarda ortaya çıkan mimari kompleks, 7. ile 10. yüzyıl arasında inşa edildiği düşünülen iki katlı bir binadan oluşuyor. Bu keşif, daha önce belgelenmemiş bir yapı tipini temsil ediyor ve Wari Devleti döneminde toplumun seçkin üyeleri tarafından kullanılmış olabilir.

130 metrekarelik ana yapı, sağlam taş ve adobe duvarlarla desteklenen ikinci bir kata sahiptir. Yanında ise 500 metrekareden fazla geniş bir avlu ve bu alana bitişik depo odaları bulunmaktadır.

Araştırmacılara göre, "Bu tür bir mimari kompleks daha önce belgelenmemiştir. Ancak, Ayacucho'daki bir gömü alanında bulunan aynı konfigürasyona sahip seramik bir modelin bilgisi vardı. Bir modelin varlığı, yapının önceden planlandığını gösterir."

Elde edilen kazı sonuçları, İspanyol Kültürel Miras Enstitüsü'nün Informes y Trabajos dergisinde yayımlandı.