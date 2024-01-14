Aksaray,Ordu/Kahramanmaraş,Niğde,Giresun

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Şehit Delen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncubaba Külliyesi morgundan Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Delen'in naaşı, daha sonra Ulu Camisi'ne getirildi. Burada şehidin babası Bayram Delen'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Şehidin erkek kardeşi Okan Delen, ağabeyinin şapkasıyla törene katıldı.

Anne Zeynep Delen ve şehidin yakınları ise Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın cenaze namazını kıldırdığı şehit Delen'in naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi

Çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi de memleketi Ordu'da toprağa verildi.

22 yaşındaki şehidin Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Atar için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Selma Atar ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Murat Atar'ın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehit Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi ise Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Gülmez'in naaşı, kırsal Hacıkodal Mahallesi Hacıkodal Küme Evleri'ndeki baba ocağına getirilerek, helallik alındı.

Burada baba Hasan, annesi Dürdane ve Libya'da görevli uzman çavuş ağabeyi Adem Gülmez ile diğer kardeşleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Şehidin babası Hasan Gülmez ve kardeşleri, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit Gülmez'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Gümgüm Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine şehit Gülmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) da memleketi Niğde'nin Himmetli köyünde toprağa verildi.

Şehidin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, merkeze bağlı Himmetli köyündeki ailesinin evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Batur için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Baba Cuma ve anne Hatice Batur ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Cebrail Batur, tabutun önünde fotoğraf çektirdi, gözyaşı döktü.

Köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kurulu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'da toprağa verildi.

Görele Devlet Hastanesi'nden alınan 30 yaşındaki Köroğlu'nun naaşı, Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada şehidin babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu'nu yakınları teskin etti.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Köroğlu'nun naaşı, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Köroğlu'nun bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenildi.