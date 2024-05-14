Kent merkezi, belde ve bağlı köylerde etkili olan sağanağın ardından başlayan dolu yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü, dolu taneleri park halindeki araçların üzerinde birikti.

Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde Resor Deresi'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu Şırnak-Cizre kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Araçlar yolda uzun kuyruk oluşturdu.

Kumçatı Belediyesi ekiplerinin, derenin taşması nedeniyle biriken taşları iş makineleriyle temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.