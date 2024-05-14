İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, açlıkla mücadele eden ülkeler başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında kurban sevinci yaşatacak.

Kurban hisse bedelini yurt içinde 12 bin lira, yurt dışında ise 4 bin lira olarak belirleyen dernek, bu yıl Afganistan, Çad, Kamerun, Yemen ve Filistin gibi toplam 22 ülkede kurban dağıtımı yapacak.

Yeryüzü Doktorları, ayrıca, sağlık imkanlarının yetersiz olduğu Çad ve Kamerun'da gönüllü uzman doktorları ile ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti de sunacak.