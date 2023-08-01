Haber: Damla Oya Erman

Tayfun Doksuri'nin Kuzey Çin'in bazı bölgelerine on yıldır görülen en yoğun yağışı getirmesiyle, batı Pekin çevresindeki nehir yatakları aşırı doldu ve sakin sulak alanlar şiddetli sel sularına dönüştü. Devlet televizyonu ve sosyal medyada paylaşılan videolara göre, en az 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp olarak bildirildi ve şehirden 127,000'den fazla kişi tahliye edildi.

Bu olay, 2012 yılında sel felaketinin 77 kişinin ölümüne neden olduğu en ölümcül fırtına olarak kayıtlara geçti. Çin, yaz aylarında tayfunlar ve yoğun yağışlarla karşı karşıya kalıyor, ancak iklim değişikliği nedeniyle yıllık yağışların sıklığı ve zararı artıyor. 2021'de merkezi Henan eyaletindeki Zhengzhou'da meydana gelen sel felaketinde en az 300 kişi ölmüştü.

Tayfun Doksuri, son yıllarda Çin'e ulaşan en güçlü tayfunlardan biriydi. Güneydoğu kıyı eyaleti Fujian'da karaya çıktıktan sonra kuzeye doğru ilerlerken büyük miktarda yağış bıraktı. Fujian'a çarpmadan önce, tayfun Filipinler'de en az 39 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Çin'de bu yılın altıncı tayfunu olan Khanun'un yakında gelmesi bekleniyor ve tahminlere göre doğu Zhejiang eyaletinin kıyı bölgelerine perşembeye kadar fırtına gelmesi bekleniyor.