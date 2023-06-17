Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda muhalefetten bir milletvekili ile dikkat çekici bir diyaloga girdi. Paşinyan, milletvekiline devlet sembollerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Paşinyan, devlet armasının Ermenistan'ın teminatı olduğunu belirterek,”Ağrı Dağı'nın devlet armamızda yer alması, kendi toprağımız algısı yaratacaktır. Bu durum, Türklere "bizi yok edin" demek anlamına geliyor. Armaya bakınca sormak istiyorum, Ağrı Dağı'nın bizimle ne alakası var?”dedi.

“Bizi yok edin”

Armada Ağrı Dağı'nın yer almasının "kendi toprağımız" algısı yaratacağını belirten Paşinyan, "Bu bizi yok edin anlamına geliyor." dedi.

1991 yılında yeni devletin temelleri atılırken buna neden ihtiyaç duyulduğunu anlamadığını kaydeden Paşinyan, ülkesini ve devletini en çok sevenin kendisi olduğunu vurgulayarak, bu tip uygulamaların halkın psikolojisine katkı sağlamadığını söyledi.

İşte o söz konusu armanın görüntüsü:

HABER:SELÇUK BULUT