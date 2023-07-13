PARİS AA- Paris Savcılığından, yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Haziran'da Paris'te polis şiddetine karşı ve 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için düzenlenen gösteride "kamu yetkilisince şiddet uygulandığı" gerekçesiyle iki ayrı soruşturma açıldı.

Şiddete maruz kalan göstericilerden biri 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, soruşturma dosyalarını, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) devraldı.

Traore için gösteri yasaklandı

BFMTV kanalına konuk olan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Traore için 15 Temmuz'da düzenlenmesi beklenen gösterinin yasaklandığını belirtti.

Nunez, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genci öldüren polise destek için düzenlenmesi beklenen iki gösterinin de yasaklandığını açıkladı.

Gösteride ne olmuştu?

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Haziran'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteriye polis müdahale etmiş ve Traore'nin kardeşi Youssouf Traore'yi yüzüstü yere yatırarak gözaltına almıştı.

Gösteride, bir kişiyi daha gözaltına alan polis, bazı göstericileri dağılmadıkları gerekçesiyle darbetmiş, alanda görüntü almak isteyen basın mensuplarına da müdahalede bulunmuştu.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü. Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.