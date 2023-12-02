Haber: Mert Osman Erman

Bu son birkaç hafta içinde meydana gelen kötü haberler dizisi sonrasında, bu sonuç kaçınılmaz gibi görünebilir.

İlk olarak, şehrin kendi Belediye Başkanı Anne Hidalgo, gelecek yazki Oyunlar için ulaşımın "zamanında hazır olmayacağını" ansızın söyledi.

Ardından, Paris'in Oyunlar için verdiği sözde olduğu gibi otobüs ve metroların yarışma bileti sahipleri için ücretsiz olmayacağı, aksine Olimpiyatlar ve Paralimpikler'in altı haftası boyunca ücretlerin iki katına çıkacağı açıklandı.

Polis şefi, güvenlik planının her Olimpiyat mekanı etrafında dört ayrı dışlama bölgesini içerdiğini açıkladı - bu da otelciler birliği başkanını "bu kadar karmaşık ki sadece bakmaktan başım ağrıyor" demeye itti.

Ve bir Odoxa anketi, Paris bölgesi sakinlerinin neredeyse yarısının şimdi Oyunların bir "kötü şey" olduğunu düşündüğünü gösterdi. %44'lük olumsuz değerlendirme, 2021'deki oranın iki katıydı.

Aynı anket, Françiliens'in (%52) Oyunlar süresince Paris'i terk etmeyi düşündüğünü buldu. "Oyunlarla ilgili algılar alarm seviyesine ulaşıyor," Odoxa rapor etti.

Ve bu, 230 rıhtım kitap satıcısı veya bouquinistes - tarihi Paris'in özdeki bekçileri olarak kendilerini tanımlayanlarla yaşanan tartışmayı saymıyor - kutularının 26 Temmuz açılış töreni için sökülme çabalarına direniyorlar.

Kuşkusuz bugünlerde Parislilerin, Oyunlar ve onlarla birlikte gelen her şeyi lanetleyenleri oldukça mutlu bulmak zor değil.

"Eylül ayına kadar buradayım, çünkü 9 Haziran sabahı Avrupa seçimlerine oy kullanıyorum," diyor 65 yaşındaki Evelyne, Place de la Concorde'de (birkaç etkinliğin gerçekleştiği yer, arasında break dans da var).

"Paris dayanılmaz olacak," diye ekliyor. "Park etmek imkansız, dolaşmak imkansız, hiçbir şey yapmak imkansız. Hidalgo, Paris'i mahvetmiş ve Oyunlar'ın bir parçası olmak istemiyorum."

Bir başka sakin sosyal medyada sordu: "Polis şefi bize basitçe şehri terk etmemizi ne kadar süre isteyecek?"

Elbette normal bir yılın Temmuz ve Ağustos'unda Paris, nüfusunun büyük bir kısmı tarafından terkedilmiştir; insanlar genellikle kır veya sahil kenarındaki ikinci evlerini tercih ederler - bu yüzden şehir ziyaretçiler için hoşça boş görünüyor.

Ancak 2024 yazı, özellikle Airbnb ve diğer platformlarda sunulan cazip fırsatlar nedeniyle, normalden daha fazla bir temizlik vaat ediyor. Oyunlar süresince kiralamalar normal fiyatların dört katına çıkıyor ve Olimpiyatları düşünmeyen bir Parisli bulmak zor.

Her zaman çok uluslu şirketlerin çoğunlukla menfaatlerine hizmet ettiği ve aynı zamanda muazzam bir para israfı olduğu gerekçesiyle Oyunlara karşı çıkan sol görüşlü Fransızlar için sağlam bir temel vardı.

Şimdi onlara, ayrıca bunların aynı zamanda büyük bir rahatsızlık olacağına inanan herkes eklenmiş dur

umda.

Peki, organizatörler endişe duymalı mı? Muhtemelen hayır. Çoğu endişe ya abartılmış ya da kolayca çözülebilir. Ve hangi Oyunlar, geride kalan aylarda mega endişeler olmadan gerçekleşti ki?

Ulaşıma gelince, Belediye Başkanı Hidalgo, hazırlık eksikliği konusundaki korkunç uyarılarıyla olimpik kalpleri hızlandırmış olabilir.

Ancak bağlam her şeydir. Belediye başkanı siyasi zorluk içinde. Ayrıca, spor bakanının ve (muhafazakar) Île-de-France bölgesinin, varoş trenlerinden sorumlu olan başının yeminli düşmanıdır.

Le Parisien gazetesine bu hafta ismini vermek istemeyen bir Olimpiyat kaynağı şunları söyledi: "Anne Hidalgo, bunların kendi Oyunları olmasını istedi. Ama bu onun rolü değil, bütçesi de yok. Bu yüzden sürekli bu dikenleri gönderiyor."

Evet, RER E ve Metro hattı 14'e yapılan uzantıların zamanında hazır olup olmayacağı konusunda endişeler var elbette. Ancak olmasalar bile, bu dünya sonu olmayacak. "Bu, vaat edildiği gibi, insanların tüm etkinliklere toplu taşıma araçlarıyla gidebileceği Oyunlar tarihinde ilk olacak," diyor Île-de-France ulaşım otoritesi.

Ulaşım bileti fiyatı tartışması da Parislileri Oyunlardan soğutmayacak - özellikle aylık veya yıllık geçerleri olan milyonlarca Parisli etkilenmeyecek. Tüm bu ek Olimpiyat otobüsleri ve trenlerin maliyeti çoğunlukla ziyaretçiler tarafından karşılanacak - ve kim onlarla ilgilenir?

Çoklu polis çeperleri ve muafiyetler için tüm bürokratik prosedürler şüphesiz karmaşık (ve o kadar Fransız!) ve insanlar bununla başa çıkmak zorunda kalacak. Ancak gilets jaunes (sarı yelekliler) protestoları ve Covid kısıtlamalarıyla başa çıkıldı, bu yüzden bu sefer başa çıkamayacaklarına inanmak zor.

Ve bouquinistes için, yetkililerin gerçek hedefinin onları kaldırmak olduğu argümanları sadece inanılır değil. Kitapsever antikacılar halkın sevgisini kazanabilir, ancak Olimpiyat Oyunları'nın ilk su üzerindeki gösterisini durduramazlar.

Hayır, veteriner Fransız atlet ve IOC üyesi Guy Drut'un dediği gibi, "Bana inanın, Oyunlara ne kadar yaklaşırsak, bu tür tartışmalardan daha fazla olacak." Bu nedenle, önümüzdeki aylarda Parislilerden daha fazla yakınma bekleyin. Ve ardından, muazzam bir oyun.