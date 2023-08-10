Haber: Damla Oya Erman

Papa, Vatikan'ın geleneksel olarak ileri bir tarihte yayınladığı yılbaşı mesajında bu açıklamayı yaptı. 86 yaşındaki Francis, daha önce teknolojik olarak pek yetenekli olmadığını şaka yoluyla belirtmişti, ancak salı günü yapay zekanın "sorumlu bir şekilde" kullanılması gerektiğini söyledi.

Papa Francis, bu yeni teknolojilerin anlamı üzerine açık bir diyalog çağrısında bulunarak, "Bu teknolojiler, yıkıcı olasılıklarla donatılmış ve ikili etkilere sahip. O, kötülük ve ayrımcılık mantığının bu cihazların üretim ve kullanımında kök salmaması için uyanık olunması gerektiğini hatırlatıyorum" mesajını iletti.

"Yapay zeka kavramı ve kullanımının insana hizmet etmesi ve ortak evimizin korunması için sorumlu bir şekilde yönlendirilmesi acil bir gerekliliktir.Bu da etik düşüncenin eğitim ve hukuk alanına genişletilmesini gerektirir." açıklamasında bulundu.

Papa en son sağlık sorunları nedeniyle haberlere konu olmuş, diz ve karın bölgesi için birden fazla operasyon geçirmek zorunda kalmıştı. Bu hafta sonu, son karın ameliyatından iyi bir şekilde iyileştiğini söyledi. Bazı gözlemciler, Portekiz'e yapılan son gezisi sırasında hazır metinden konuşmadığı farketti.Papa ise, yorgun ve hasta olmadığını gençlerle daha iyi iletişim kurmak için spontane olarak konuştuğunu vurguladı.

Francis, yapay zekanın potansiyel tehlikeleri hakkında yorum yapan ilk büyük figür değil. Yaklaşık 2.000 teknoloji uzmanı, teknoloji etrafında dikkatli olunması gerektiğini ve geliştirmenin altı aylık bir ara verilmesini talep eden bir mektup imzaladı.

Bu çağrı, OpenAI gibi endüstrideki önemli oyuncular tarafından dikkate alınmadı. OpenAI, son derece popüler ChatGPT'nin arkasındaki şirket olarak karşımıza çıkıyor.